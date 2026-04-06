08:34, 6 апреля 2026Россия

Появились новые данные о состоянии живущего в России отца главкома ВСУ

Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Живущему в России отцу главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского Станиславу впервые за год разрешили прогулки. Новые данные о состоянии Станислава Сырского появились в публикации Shot.

По информации издания, российским врачам удалось стабилизировать и даже улучшить состояние отца главы ВСУ — к пенсионеру с диагностированными болезнями Паркинсона и Альцгеймера и выявленной опухолью в мозге вернулись сознание и даже речь.

Отмечается, что изначально медики считали, что шансов у отца Сырского «почти не было».

О болезни Станислава Сырского стало известно летом 2025 года. Согласно опубликованным в ноябре данным, у отца главкома ВСУ выявили доброкачественное новообразование, а также болезнь Альцгеймера, астму и болезнь Паркинсона.

В июле 2025 года Александр Сырский отправил родителям миллион рублей на лечение в Москве, однако его брат заявил, что ему «плевать на деньги» брата, так как из-за родственника их семью считают врагами.

