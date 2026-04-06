Путин поздравил Симоньян

14:24, 6 апреля 2026

Путин поздравил с днем рождения главу RT Симоньян телеграммой
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Михаил Метцель / POOL / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил главного редактора международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариту Симоньян, которой 6 апреля исполнилось 46 лет, с днем рождения. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова передает РИА Новости.

«Мы хотим присоединиться ко всем, кто поздравляет сегодня Маргариту Симоньян с днем рождения. Президент Путин направил ей поздравительную телеграмму по случаю ее дня рождения», — заявил Песков.

Представитель Кремля также пожелал Симоньян здоровья и всего самого хорошего.

Ранее блогер и дизайнер Артемий Лебедев также пожелал здоровья главе RT, борющейся с раком. Он выразил надежду на ее скорейшее выздоровление.

В середине февраля Симоньян раскрыла подробности лечения от онкологического заболевания. Она заявила, что проходит химиотерапию и лучевую терапию. О том, что у нее обнаружили рак, журналистка рассказала осенью 2025 года. Тогда же ей сделали операцию.

