12:58, 6 апреля 2026Наука и техника

Российские боевые БЭКи оснастили автопилотом

Иван Потапов
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Российские боевые безэкипажные катера (БЭКи) оснастили автопилотом. Об этом пишет газета «Известия».

Новая наземная станция управления (НСУ) — чемодан массой около пяти килограммов — позволяет управлять БЭКом дистанционно практически из любой точки земли.

«Данные о БЭКе выводятся на специальный экран. В алгоритмы автопилота встроены различные функции: движение по маршруту с разными скоростями прохождения участков, удержание скорости и курса, самодиагностика систем БЭКа, автоматическая система пожаротушения, режимы патрулирования или камикадзе», — сказал генеральный директор компании-разработчика «Авирон» Игорь Лапин.

Ранее заместитель генерального директора научно-производственного центра (НПЦ) «Ушкуйник» Евгений Мандельштам заявил ТАСС, что в зону специальной военной операции поступили российские БЭКи двойного назначения «Скорлупа».

В марте издание Defense News сообщило, что одну из модификаций БЭК Aegir-W производства американской компании Sierra Nevada с боеголовкой на борту выбросило на берег Черного моря в Турции.

