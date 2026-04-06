Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
15:50, 6 апреля 2026

Российский теннисист Рублев рассказал о приеме лошадиной дозы обезболивающих

Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Manon Cruz / Reuters

Российский теннисист Андрей Рублев рассказал о проблемах со здоровьем во время матча первого круга на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Монте-Карло против португальца Нуну Боржеша. Об этом сообщает ТАСС.

По словам теннисиста, он начал чувствовать дискомфорт в первом сете при счете 4:3 в свою пользу. «Что скажет тело завтра — не знаю. Я принял лошадиную дозу болеутоляющих во время медицинского тайм-аута. Посмотрим через пять-шесть часов, что будет», — отметил Рублев.

Встреча прошла ранее 6 апреля. Рублев одержал победу в трех сетах со счетом 6:4, 1:6, 6:1 и вышел во второй круг соревнований. Там он встретится с бельгийцем Зизу Бергсом.

Рублев занимает 15-е место в рейтинге ATP. Россиянин выиграл 17 турниров под эгидой организации в одиночном разряде.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok