16:12, 6 апреля 2026

Apple выпустила старое устройство под видом нового

Apple выпустила новые наушники AirPods Max — они ничем не отличаются от старых
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Manuel Orbegozo / Reuters

Корпорация Apple представила новую версию наушников AirPods Max, которая практически ничем не отличается от старой версии. Об этом говорится в исследовании iFixit, опубликованном на YouTube.

Специалисты компании, занимающиеся оценкой ремонтопригодности гаджетов, разобрали и изучили новую гарнитуру Apple AirPods Max. Авторы отчета сравнили новый девайс со старым и пришли к выводу, что гарнитура нового поколения практически ничем не отличается от представленной ранее — «по сути, это то же устройство». Единственная новая деталь — чипы H2.

Впервые энтузиасты стали догадываться, что Apple перевыпустила старые наушники под видом новых, когда приступили к разборке. Для того, чтобы снять детали, им потребовались те же действия и инструмент, что и при демонтаже старого девайса. Соответственно, новые Max сохранили ту же ремонтопригодность, что и выпущенные ранее наушники — 6 из 10 баллов.

Авторы iFixit выяснили, что новая гарнитура сохранила недостатки прежней. Так, при длительном использовании в условиях высокой влажности в амбушюрах скапливается конденсат. Также для девайса не представлены запчасти или руководство по ремонту.

В начале апреля представители «М.Видео» назвали самые продаваемые в первом квартале 2026-го смартфоны. Список возглавил недорогой аппарат Realme Note 60X.

