16:12, 6 апреля 2026Россия

Стало известно о смерти ставшего одним из символов СВО российского спецназовца

Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Не выживший после тяжелого ранения в зоне специальной военной операции (СВО) спецназовец Николай Шарапов с позывным Велес оказался одним из символов СВО. Об этом стало известно из сообщения российского военкора Александра Коца.

По словам журналиста, Велес получил от его аудитории прозвище «мистер глаза СВО» за выразительный взгляд, который был связан в том числе и с врожденной гетерохромией Шарапова — особенностью строения радужки, при которой глаза имеют разный цвет.

«"Мистер Глаза СВО" — так его с ходу прозвала женская часть моей аудитории. За его необычные редкие разные глаза», — написал Коц. Известно, что скрытое за балаклавой лицо Велеса на черном фоне, на котором выделялись его глаза, использовалось на обложке книги, написанной военнослужащим. О смерти Велеса стало известно 5 апреля.

Ранее сообщалось, что властям удалось установить судьбу сотен пропавших на СВО россиян.

