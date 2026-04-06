Бывший СССР
17:51, 6 апреля 2026

В МИД раскрыли число погибших от атак ВСУ российских медиков

Мирошник: В марте от атак ВСУ погибли десять медиков
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

28 медицинских сотрудников из России пострадали от атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в марте. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, передает РИА Новости.

По его словам, 18 человек были ранены, еще 10 пострадавших медиков погибли.

«За март в результате повторных ударов по объектам здравоохранения пострадали 28 медицинских работников, десять из которых были убиты», — уточнил Мирошник.

Ранее президент России Владимир Путин сравнил атаку ВСУ на Хорлы с сожжением людей в Одессе в 2014 году. Его заявление поддержал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

