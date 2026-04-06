Мирошник: В марте от атак ВСУ погибли десять медиков

28 медицинских сотрудников из России пострадали от атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в марте. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, передает РИА Новости.

По его словам, 18 человек были ранены, еще 10 пострадавших медиков погибли.

«За март в результате повторных ударов по объектам здравоохранения пострадали 28 медицинских работников, десять из которых были убиты», — уточнил Мирошник.

