11:37, 6 апреля 2026Наука и техника

В США заждались российского МиГ-41

19FortyFive: Российский самолет МиГ-41 амбициозен, но неясно, существует ли он
Иван Потапов
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Российский боевой самолет МиГ-41 амбициозен, но неясно, когда ждать его появления на публике и существует ли он вообще. Соответствующим вопросом задался обозреватель американского журнала 19FortyFive Крис Осборн.

Автор утверждает, что самолет шестого поколения МиГ-41, предназначенный для уничтожения вражеских истребителей, разведывательных самолетов, средств противовоздушной обороны (ПВО) и наземных целей, должен заменить МиГ-31 и стать российский ответом на американский F-47.

Также, как пишет обозреватель, МиГ-41 сможет применяться для перехвата гиперзвуковых ракет, используя для этого сверхдальнобойную ракету класса «воздух-воздух» с разделяющейся боевой частью. «Это утверждение звучит амбициозно, но потенциально осуществимо, если бы летательные аппараты были подключены к сети спутников и других воздушных и наземных датчиков», — пишет автор.

По его словам, главный вопрос заключается в том, существует ли этот самолет уже сейчас. «Если да, то когда же он может показаться?» — задался вопросом обозреватель.

Ранее госкорпорацию «Ростех» утверждала, что работы по перспективному авиационному комплексу дальней авиации (ПАК ДА) и вооружениям для него идут в соответствии с ранее утвержденным графиком.

В январе автор 19FortyFive Харрисон Касс заявил, что российский боевой самолет МиГ-41 формально превосходит американский истребитель шестого поколения F-47, однако может быть лишь показухой, поскольку существует только на бумаге.

