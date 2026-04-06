Вице-чемпионка ОИ оценила перспективы Дзюбы в прыжках с трамплина

Вице-чемпионка Олимпийских игр (ОИ) в прыжках с трамплина Ирина Аввакумова оценила перспективы нападающего тольяттинского «Акрона» Артема Дзюбы в ее виде спорта. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам россиянки, у игрока могло бы получиться. «Он же высокий. Похудеть только надо килограмм на пятнадцать. А еще у Руслана Нигматуллина вообще супер могло бы выйти!» — добавила спортсменка.

В июле прошлого года Дзюба рассказал, что пробовал все виды спорта. «Фигурное катание только нет — я там корова на льду, я там безобразный», — отметил футболист.

Аввакумова взяло серебро на ОИ-2022 в смешанной команде. В октябре 2024 года она дебютировала в роли линейного арбитра в матче регулярного чемпионата Женской хоккейной лиги.