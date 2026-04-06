11:37, 6 апреля 2026

Живущего в России отца главкома ВСУ сняли на видео после неожиданного решения врачей

Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Живущего в России отца главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского, Станислава, сняли на видео после неожиданного решения врачей о послаблении режима. Видео публикует Shot.

Как сообщалось ранее, врачи впервые за год разрешили 86-летнему Станиславу Сырскому, у которого диагностированы болезни Паркинсона и Альцгеймера, а также опухоль в мозге, совершить прогулку.

На выложенных порталом кадрах видно, что Станислава Сырского возит на кресле-каталке его жена и укрывает мужа от ветра. Отмечается, что жена главкома ВСУ также кормит супруга. По последним данным, врачам удалось стабилизировать и даже улучшить состояние отца Сырского — если раньше он почти не узнавал близких, то сейчас его сознание прояснилось.

О болезни Станислава Сырского стало известно летом 2025 года. В июле Александр Сырский отправил родителям миллион рублей на лечение в Москве, однако его брат заявил, что ему «плевать на деньги» брата, так как из-за родственника их семью считают врагами.

