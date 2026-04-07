CBS News: Билл Гейтс даст показания по делу Эпштейна 10 июня

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс даст показания по делу скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на источники.

Уточняется, что это произойдет 10 июня в комитете по надзору палаты представителей. Представитель миллиардера отметил, что Гейтс «рад возможности предстать перед комитетом».

После публикации писем Эпштейна, в котором упоминаются «русские девушки» миллиардера, Гейтс сделал заявление и признал, что у него были две любовницы из России.

Ранее Гейтс назвал огромной ошибкой времяпрепровождение с Эпштейном. Миллиардер признал, что «допустил ошибки, которые бросили тень на благотворительную группу», но настаивал на том, что он не участвовал в преступлениях.