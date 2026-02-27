Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
06:00, 27 февраля 2026Из жизниЭксклюзив

«Русскую любовницу» Билла Гейтса из файлов Эпштейна связали с российским НИИ

«Лента.ру»: Русская любовница Гейтса могла работать с российским НИИ
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Patrick van Katwijk / Getty Images

«Русская любовница» миллиардера Билла Гейтса, работавшая физиком-ядерщиком, могла быть связана с его компанией TerraPower. Как выяснила «Лента.ру», эта фирма тесно сотрудничала с российским Научно-исследовательским институтом атомных реакторов (НИИАР) именно в тот период, когда о романе главы Microsoft писал финансист Джеффри Эпштейн.

После публикации писем Эпштейна, в котором упоминаются «русские девушки» миллиардера, Гейтс сделал заявление и признал, что у него были две любовницы из России. О существовании одной из них, бриджистки Милы Антоновой, было известно из расследования Wall Street Journal, опубликованного в 2023 году.

О второй «русской любовнице», в существовании которой признался Гейтс, почти нет подтвержденной информации. По словам миллиардера, он познакомился с ней «через деловую деятельность». Американские журналисты уже выяснили, что она, по всей видимости, в какой-то момент работала в одной из компаний Гейтса. Письмо Эпштейна позволяет датировать их роман началом 2010-х.

Материалы по теме:
Русская девушка для брата короля Британии и секс-уик-энд принцессы. Что в файлах Эпштейна говорится о королевских семьях Европы?
Русская девушка для брата короля Британии и секс-уик-энд принцессы. Что в файлах Эпштейна говорится о королевских семьях Европы?
2 февраля 2026
Фокусника Дэвида Копперфильда обвинили в домогательствах. Жертвы утверждают, что он накачивал их наркотиками и насиловал
Фокусника Дэвида Копперфильда обвинили в домогательствах. Жертвы утверждают, что он накачивал их наркотиками и насиловал
16 мая 2024

Именно в этот период компания TerraPower, основанная Гейтсом для строительства ядерного реактора на бегущей волне, начала тесное сотрудничество с российскими ядерщиками. Оно не прервалось даже после 2014 года: несмотря на ухудшение отношений России и США, сотрудники фирмы продолжали ездить на конференции в Россию и использовать димитровградский реактор БОР-60 для облучения образцов материала.

Гейтс ранее назвал огромной ошибкой времяпрепровождение с Эпштейном. Миллиардер признал, что «допустил ошибки, которые бросили тень на благотворительную группу», но настаивал на том, что он не участвовал в преступлениях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Десант из Британии и Франции готовится к «миротворческой миссии» на Украине. Они тренируются устраивать засады и уничтожать ПВО

    «Будет невероятно, если это произойдет». Греф дал личный прогноз курса рубля

    Раскрыт неофициальный список «нежелательных» профессий при одобрении ипотеки

    Россиян предупредили об опасности сочетания ряда лекарств с алкоголем

    В Москве загорелась многоэтажка

    «Русскую любовницу» Билла Гейтса из файлов Эпштейна связали с российским НИИ

    Парень с исключительным обонянием рассказал о самом странном запахе

    Польша и Норвегия договорились о военном шаге на границе с Россией

    Российская тревел-блогерша показала количество купленных на тысячу рублей товаров в США

    В Британии заявили о провале плана Каллас после переговоров в Женеве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok