«Русскую любовницу» Билла Гейтса из файлов Эпштейна связали с российским НИИ

«Лента.ру»: Русская любовница Гейтса могла работать с российским НИИ

«Русская любовница» миллиардера Билла Гейтса, работавшая физиком-ядерщиком, могла быть связана с его компанией TerraPower. Как выяснила «Лента.ру», эта фирма тесно сотрудничала с российским Научно-исследовательским институтом атомных реакторов (НИИАР) именно в тот период, когда о романе главы Microsoft писал финансист Джеффри Эпштейн.

После публикации писем Эпштейна, в котором упоминаются «русские девушки» миллиардера, Гейтс сделал заявление и признал, что у него были две любовницы из России. О существовании одной из них, бриджистки Милы Антоновой, было известно из расследования Wall Street Journal, опубликованного в 2023 году.

О второй «русской любовнице», в существовании которой признался Гейтс, почти нет подтвержденной информации. По словам миллиардера, он познакомился с ней «через деловую деятельность». Американские журналисты уже выяснили, что она, по всей видимости, в какой-то момент работала в одной из компаний Гейтса. Письмо Эпштейна позволяет датировать их роман началом 2010-х.

Именно в этот период компания TerraPower, основанная Гейтсом для строительства ядерного реактора на бегущей волне, начала тесное сотрудничество с российскими ядерщиками. Оно не прервалось даже после 2014 года: несмотря на ухудшение отношений России и США, сотрудники фирмы продолжали ездить на конференции в Россию и использовать димитровградский реактор БОР-60 для облучения образцов материала.

Гейтс ранее назвал огромной ошибкой времяпрепровождение с Эпштейном. Миллиардер признал, что «допустил ошибки, которые бросили тень на благотворительную группу», но настаивал на том, что он не участвовал в преступлениях.