18:50, 7 апреля 2026Экономика

Дети в российском регионе оказались отрезаны от школы потопом

Дети в Лаишевском районе Татарстана не могут ходить в школу из-за паводка
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Кадр: Telegram-канал Mash Iptash

Дети в Лаишевском районе Татарстана не могут ходить в школу из-за потопа. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

Отмечается, что единственный автобус не доезжает от села Астраханка до школы в селе Нармонка из-за паводка. Школьники переведены на удаленное обучение. Жители не могут покинуть село на транспорте, а также жалуются на разливы рек и затопленные подвалы.

Жалобы приходят от жителей каждый год.

Ранее ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина предсказала, что ливневая погода с мокрым снегом обрушится на Урал и Приамурье в конце рабочей недели.

Ухудшение погоды со снегом и гололедицей также ожидается в Москве. В столице и области на несколько дней вновь образуется снежный покров.

    Последние новости

    «До них доходит слишком долго». Почему решение устранить верховного лидера Ирана стало ошибкой и чем это обернется для США?

    Девушку схватили на улице в центре Москвы, закинули на плечо и унесли

    Международные резервы России резко упали

    Раскрыты последствия атаки США на нефтяной хаб Ирана

    В сети восхитились 50-летней невестой в свадебном платье

    Описана опасность старых смартфонов

    Чимаев рассказал о построенном в родном селе за сотни тысяч долларов спортзале

    В России заблокировали несколько интернет-магазинов для автомобилистов

    Миссию к Луне Artemis II назвали несоразмерно дорогой

    Дети в российском регионе оказались отрезаны от школы потопом

    Все новости
