Дети в российском регионе оказались отрезаны от школы потопом

Дети в Лаишевском районе Татарстана не могут ходить в школу из-за потопа. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

Отмечается, что единственный автобус не доезжает от села Астраханка до школы в селе Нармонка из-за паводка. Школьники переведены на удаленное обучение. Жители не могут покинуть село на транспорте, а также жалуются на разливы рек и затопленные подвалы.

Жалобы приходят от жителей каждый год.

Ранее ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина предсказала, что ливневая погода с мокрым снегом обрушится на Урал и Приамурье в конце рабочей недели.

Ухудшение погоды со снегом и гололедицей также ожидается в Москве. В столице и области на несколько дней вновь образуется снежный покров.

