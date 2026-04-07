20:53, 7 апреля 2026Мир

Иран отверг прекращение огня с США

Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Иран отвергает идею временного прекращения огня с США, так как оно может использоваться для перевооружения. Об этом сообщил постпред Исламской Республики в ООН Амир Саид Иравани, передает РИА Новости.

«Иран категорически отвергает временное прекращение огня, особенно в свете июньских событий, когда военные действия возобновились под надуманным предлогом. Прекращение огня в этом контексте служит лишь для перевооружения и подготовки к продолжению новых преступлений», — сказал он в ходе заседания Совета Безопасности ООН.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщала, что иранская сторона прекратила переговоры о возможном перемирии с США.

31 марта российский лидер Владимир Путин поговорил с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Лидеры стран выразили серьезную озабоченность продолжающейся деградацией военно-политической обстановки на Ближнем Востоке.

