Карпина предложили отправить в монастырь

Милонов предложил отправить тренера Карпина в монастырь за нецензурную речь

Депутат Госдумы Виталий Милонов резко раскритиковал нецензурную речь главного тренера сборной России Валерия Карпина в перерыве товарищеского матча с Никарагуа. Его слова приводит Legalbet.

Депутат назвал мат «сатанинскими хождениями и молитвами дьяволу в виде брани», отметив, что тренер национальной команды должен вести себя достойно. По его словам, РФС обязан поработать с Карпиным, чтобы исключить такой пример для молодежи.

Милонов предложил отправить Карпина на курсы «говорим без мата» или в Печерский монастырь на неделю-другую, после чего тренер якобы перестанет ругаться. Он подчеркнул, что без этого побед сборной не видать.

Карпин в перерыве товарищеского матча с Никарагуа произнес нецензурную речь в раздевалке. Его подопечные победили в той встрече со счетом 3:1.