Карпина предложили отправить в монастырь

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
16:04, 7 апреля 2026Спорт

Милонов предложил отправить тренера Карпина в монастырь за нецензурную речь
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Депутат Госдумы Виталий Милонов резко раскритиковал нецензурную речь главного тренера сборной России Валерия Карпина в перерыве товарищеского матча с Никарагуа. Его слова приводит Legalbet.

Депутат назвал мат «сатанинскими хождениями и молитвами дьяволу в виде брани», отметив, что тренер национальной команды должен вести себя достойно. По его словам, РФС обязан поработать с Карпиным, чтобы исключить такой пример для молодежи.

Милонов предложил отправить Карпина на курсы «говорим без мата» или в Печерский монастырь на неделю-другую, после чего тренер якобы перестанет ругаться. Он подчеркнул, что без этого побед сборной не видать.

Карпин в перерыве товарищеского матча с Никарагуа произнес нецензурную речь в раздевалке. Его подопечные победили в той встрече со счетом 3:1.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok