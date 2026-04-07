20:52, 7 апреля 2026

Коростелев рассказал о пользе компьютерных игр

Лыжник Коростелев рассказал, что компьютерные игры помогают ему отвлечься
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Российский лыжник Савелий Коростелев рассказал о том, какую пользу ему приносят компьютерные игры. Об этом сообщает ТАСС.

По словам спортсмена, это помогает ему отдыхать. «В отпуске я хочу отдохнуть морально и физически. Поиграть часик-полтора, отвлечься от всего, если есть свободное время, почему бы и нет?» — заявил Коростелев.

Ранее лыжник тремя словами описал завершившийся сезон. «Смешанный, интересный, веселый», — заявил он.

Коростелев в минувшем сезоне стал единственным российским лыжником, допущенным до международных турниров в нейтральном статусе. На одном из этапов Кубка мира он стал третьим в гонке на 10 километров с раздельным стартом, а на зимней Олипиаде-2026 в Италии финишировал на четвертом месте в скиатлоне.

    Последние новости

    На Ближнем Востоке начали готовиться к скорому апокалипсису в Иране

    Москвичей предупредили о первой грозе

    Москвичам предсказали аномальное тепло

    В Японии допустили изменение подхода к импорту российской нефти

    Иран заявил о пересечении США и Израилем всех границ

    Небензя объяснил вето России на проект резолюции по Ормузскому проливу

    ЦРУ впервые применило в Иране секретное устройство «Призрачный шепот»

    В США жестко отреагировали на вето России и Китая по Ормузскому проливу

    Уничтожение бойцов ВСУ дроноводом армии России сняли на видео

    Люди вышли на улицы с огромными пенисами в руках

    Все новости
