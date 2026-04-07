19:12, 7 апреля 2026

Коростелев тремя словами оценил олимпийский сезон

Алексей Гусев
Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Российский лыжник Савелий Коростелев тремя словами описал олимпийский сезон-2025/2026. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Опишу его прилагательными. Смешанный, интересный, веселый», — заявил Коростелев. Он добавил что доволен тем, что дебютировал на международной арене.

Ранее Коростелев объяснил превосходство норвежских лыжников над соперниками на международных соревнованиях. По мнению спортсмена, сервисмены норвежцев нашли варианты смазки лыж, с которыми никто не может конкурировать.

Коростелев в минувшем сезоне стал единственным российским лыжником, допущенным до международных турниров в нейтральном статусе. На одном из этапов Кубка мира он стал третьим в гонке на 10 километров с раздельным стартом, а на зимней Олипиаде-2026 в Италии финишировал на четвертом месте в скиатлоне.

