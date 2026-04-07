09:46, 7 апреля 2026Экономика

Москву забросает мокрым снегом

Синоптик Макарова: 8 апреля в Москве и Подмосковье ожидаются дождь и мокрый снег
Виктория Клабукова

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

В середине недели Московский регион зальет дождем и забросает мокрым снегом. Своим прогнозом с агентством ТАСС поделилась ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова.

Особенно неблагоприятная погода накроет Москву и Подмосковье в среду, 8 апреля. Осадки выпадут в виде дождя и мокрого снега, их объем, как предполагает синоптик, составит от четырех до восьми миллиметров. В четверг, 9 апреля, осадки продолжатся в том же количестве — около шести миллиметров за сутки. В этот день, как ожидает Макарова, в Москве и области выпадет чистый снег.

В середине недели в столичном регионе могут закружить метели. Ветер 8 апреля усилится до 10-15 метров в секунду, с того же дня в Москве начнет подмораживать: дневная температура не поднимется выше плюс 8 градусов, а ночью похолодает до минус 5. Выпавший снег, однако, пролежит недолго — если он выпадет ночью, то уже к обеду от него не останется и следа. Завершится очередная волна холодов к выходным, 11-12 апреля. Однако это не последний период похолодания этой весной, предупреждают метеорологи.

