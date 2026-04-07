19:51, 7 апреля 2026Экономика

На Ближнем Востоке начали готовиться к скорому апокалипсису в Иране

Reuters: Ряд компаний в Эр-Рияде призвал сотрудников не возвращаться в офисы
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Руководители ряда западных и саудовских компаний, базирующихся в Эр-Рияде, призвали сотрудников не возвращаться в офисы до конца этой недели на фоне предупреждения президента США Дональда Трампа о скором апокалипсисе в Иране. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Продлить удаленный режим работы сотрудникам решили руководители некоторых компаний, офисы которых располагаются в финансовом районе имени короля Абдаллы в Эр-Рияде. Эти фирмы, уточнили собеседники агентства, базируются в небоскребах «Фейсалия», «Бизнес-Гейт» и «Лейсэн-Вэлли».

В этом районе располагаются офисы в том числе американских технологических гигантов: корпораций Apple и Microsoft. Здесь же базируется и ряд крупных ближневосточных организаций, включая суверенный фонд Саудовской Аравии — Public Investment Fund (PIF). Руководители каких именно компаний решили продлить удаленный режим работы сотрудников, источники раскрывать не стали.

Ранее Трамп пригрозил Ирану «адом», если власти этой страны не разблокируют Ормузский пролив до конца вторника, 7 апреля. В противном случае «целая иранская цивилизация будет уничтожена в ближайшее время», предупредил президент США. Тегеран в ответ направил Вашингтону свой план мирного урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, однако в американской столице сочли предложение недостаточным.

