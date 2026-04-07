На израильском телевидении запустили обратный отсчет до истечения срока ультиматума Трампа

23:20, 7 апреля 2026Мир

В Израиле запустили обратный отсчет до истечения срока ультиматума Трампа
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: David Trinks / Unsplash

На израильском телевидении запустили обратный отсчет до истечения срока ультиматума, объявленного президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

«Атмосфера на израильском телевидении. Внизу — обратный отсчет до истечения объявленного Трампом ультиматума. В соцсетях — жажда крови и предвкушение полного разрушения Ирана как страны», — отметил он.

Ранее Трамп заявил, что вся иранская цивилизация может быть уничтожена в ближайшее время. Он призвал Иран согласиться с предложениями США и поставил дедлайн, который истекает 7 апреля в 20:00 (8 апреля, 4:00 мск).

5 апреля президент США нецензурно обратился к руководству Ирана и призвал открыть «чертов пролив». Он также пригрозил Тегерану мощными ударами по энергетическим объектам и мостам.

