Назван молочный продукт с неожиданной пользой для организма

Front Nutr: Молоко водяных буйволов полезнее для здоровья, чем коровье

Молоко водяных буйволов может обладать рядом полезных свойств для организма благодаря своему богатому составу. К такому выводу пришли авторы обзора, в котором обобщены данные о его пищевой ценности и биологической активности. Результаты работы опубликованы в Frontiers in Nutrition.

Анализ показал, что по сравнению с коровьим молоком этот продукт содержит больше белка, жиров и сухих веществ, а также отличается высоким содержанием кальция и фосфора. Кроме того, в нем присутствуют витамины A, C, E и B12, а также биоактивные соединения — в частности, пептиды с антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Отдельно отмечается содержание β-казеина типа A2, который может легче усваиваться.

По данным авторов, такие компоненты могут снижать уровень окислительного стресса, поддерживать иммунную систему и влиять на обмен веществ. В ряде работ также указывается на возможное снижение уровня глюкозы, холестерина и триглицеридов в крови, что позволяет рассматривать этот продукт как потенциально полезный при метаболических нарушениях. Кроме того, высокое содержание кальция и наличие молочнокислых бактерий могут способствовать здоровью костей и кишечника.

При этом ученые подчеркивают, что большая часть выводов основана на лабораторных исследованиях и анализе состава продукта.

