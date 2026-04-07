12:38, 7 апреля 2026

Названа причина быстрого ослабления защиты кишечника

Immunity: Употребление жирной пищи снижает уровень защитных клеток в кишечнике
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Yermakova Iryna / Shutterstock / Fotodom

Даже кратковременное употребление жирной пищи может быстро снижать уровень защитных иммунных клеток в кишечнике. К такому выводу пришли исследователи, результаты работы опубликованы в журнале Immunity.

В эксперименте ученые показали, что диета с высоким содержанием жиров приводит к быстрому уменьшению числа клеток ILC3 — важного элемента иммунной защиты кишечника. Эти клетки поддерживают целостность кишечного барьера и предотвращают воспаление. Их потеря уже в первые дни приводит к повышенной проницаемости кишечника и усилению воспалительных процессов.

Материалы по теме:
Диета «любимая»: разрешенные продукты, примеры блюд, меню, польза и вред
Диета «любимая»:разрешенные продукты, примеры блюд, меню, польза и вред
15 июля 2025
Таблица индекса массы тела (ИМТ). Как рассчитать по формуле ИМТ для взрослых и детей?
Таблица индекса массы тела (ИМТ).Как рассчитать по формуле ИМТ для взрослых и детей?
27 июня 2025

Анализ показал, что ключевую роль в этом процессе играют изменения микробиоты и связанные с ними воспалительные сигналы. Они нарушают способность иммунных клеток перерабатывать жиры, вызывают сбои в работе митохондрий и в итоге приводят к гибели клеток. При этом другие типы иммунных клеток оказались менее чувствительными к таким изменениям.

Авторы отмечают, что выявленный эффект может быть обратимым: при изменении рациона иммунная защита кишечника способна восстановиться. По их мнению, полученные данные помогают лучше понять ранние механизмы развития воспалительных и метаболических заболеваний и подчеркивают важность питания для работы иммунной системы.

Ранее стало известно, что экстракт из кофейной мякоти снижает воспаление и защищает от него кишечник.

