18:33, 7 апреля 2026

Названы привычки для профилактики рака и диабета

Врач Пасечник посоветовала ограничить переработанное мясо для профилактики рака
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Если придерживаться нескольких простых правил, можно снизить риск серьезных заболеваний, в том числе рака и диабета, считает доктор медицинских наук Оксана Пасечник. Эти привычки она назвала в беседе aif.ru.

Специалистка посоветовала начинать заботу о здоровье с простых изменений в питании и образе жизни. Например, половину тарелки на обед и ужин должны составлять овощи, а сладости лучше постепенно заменять более полезными альтернативами. Также для профилактики опасных заболеваний важно ограничивать количество переработанного мяса в рационе и защищать кожу от солнца.

Материалы по теме:
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022
Питьевая диета: меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
Питьевая диета:меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
3 сентября 2022
Кетодиета: полное руководство для начинающих. Что нужно знать, прежде чем пробовать кетогенную диету? Советы диетологов
Кетодиета: полное руководство для начинающих.Что нужно знать, прежде чем пробовать кетогенную диету? Советы диетологов
12 августа 2022

Кроме того, врач отметила, что для здоровья важны физическая активность и режим сна. Она рекомендовала ежедневно уделять не менее 30 минут движению и стараться подниматься по лестнице, а не пользоваться лифтом.

«Большинство хронических заболеваний на ранней стадии протекают бессимптомно», — предупредила Пасечник. Поэтому она призвала следить за базовыми показателями здоровья и заниматься их профилактикой.

Ранее гепатолог Брайан П. Ли сообщил, что печень можно повредить, даже при употреблении алкоголя один раз в месяц. По его словам, риск возрастает при употреблении четырех-пяти порций алкоголя за раз.

    Последние новости

    Иран поставил точку в переговорах о перемирии с США

    Миссию к Луне Artemis II назвали несоразмерно дорогой

    Дети в российском регионе оказались отрезаны от школы потопом

    Раскрыты последствия атаки школы в Запорожской области

    Молдавия захотела повторить опыт Грузии и Украины при выходе из СНГ

    В Литве раскопали захоронение советских солдат

    Исключенный из реестра иноагентов блогер рассказал о «влажных иллюзиях» Дудя

    Мужчина изнасиловал россиянку и скрылся за границей

    Мужская сборная России по водному поло вернулась на международную арену спустя четыре года

    Названы привычки для профилактики рака и диабета

    Все новости
