Небензя объяснил вето России на проект резолюции по Ормузскому проливу

Небензя: США не услышит извинений за вето на проект резолюции по Ормузу

Постпред России в ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза обратился к коллеге из Соединенных Штатов. Дипломат заявил, что тот не услышит от России извинений за вето на проект резолюции по Ормузскому проливу, пишет РИА Новости.

«Господин посол, вы не услышите от нас каких-то извинений», — сказал Небензя на английском языке, обращаясь к американскому постпреду Майку Уолтцу.

До этого Совбез не смог принять проект резолюции по Ормузскому проливу после вето России и Китая. В поддержку документа выступили 11 стран. При этом две страны воздержались.

Ранее Майк Уолтц заявил, что вето России и Китая по проекту резолюции Совбеза ООН по Ормузскому проливу не станет ограничением для действий Вашингтона против Ирана.

До этого в Вашингтоне рассказали, что атака на остров Харк, обеспечивающий отгрузку подавляющего большинства объема нефти, не свидетельствует об изменении стратегии США в отношении Ирана.