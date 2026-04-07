21:41, 7 апреля 2026Мир

Небензя объяснил вето России на проект резолюции по Ормузскому проливу

Марина Совина (ночной редактор)
Василий Небензя. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Постпред России в ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза обратился к коллеге из Соединенных Штатов. Дипломат заявил, что тот не услышит от России извинений за вето на проект резолюции по Ормузскому проливу, пишет РИА Новости.

«Господин посол, вы не услышите от нас каких-то извинений», — сказал Небензя на английском языке, обращаясь к американскому постпреду Майку Уолтцу.

До этого Совбез не смог принять проект резолюции по Ормузскому проливу после вето России и Китая. В поддержку документа выступили 11 стран. При этом две страны воздержались.

Ранее Майк Уолтц заявил, что вето России и Китая по проекту резолюции Совбеза ООН по Ормузскому проливу не станет ограничением для действий Вашингтона против Ирана.

До этого в Вашингтоне рассказали, что атака на остров Харк, обеспечивающий отгрузку подавляющего большинства объема нефти, не свидетельствует об изменении стратегии США в отношении Ирана.

