16:10, 7 апреля 2026

Вэнс раскрыл детали новой атаки США по Ирану на фоне угроз Трампа

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Ernst / Pool / Reuters

Атака острова Харк, обеспечивающего отгрузку подавляющего большинства объема нефти, не свидетельствует об изменении стратегии США в отношении Ирана. С таким заявлением выступил американский вице-президент Джей Ди Вэнс, передает Reuters.

«Мы собирались нанести удар по нескольким военным объектам на острове Харк и сделали это. Мы не будем атаковать объекты энергетики и инфраструктуры до тех пор, пока иранцы либо не выдвинут предложение, с которым мы согласимся, либо не откажутся от своих планов. Я не думаю, что новости с острова Харк свидетельствуют об изменении стратегии или позиции президента США», — подчеркнул политик.

Ранее стало известно, что США и Израиль атаковали остров Храк, очевидцы сообщают о серии взрывов.

5 апреля президент США Дональд Трамп нецензурно обратился к руководству Ирана и призвал открыть Ормузский пролив, пригрозив Тегерану мощными ударами по энергетическим объектам и мостам. Он поставил дедлайн Исламской Республике, который истекает во вторник, 7 апреля, в 20:00 (8 апреля, 4:00 мск).

11 марта российский лидер Владимир Путин обсудил с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном «опасно деградирующую» ситуацию на Ближнем Востоке. Путин подчеркнул необходимость прекращения эскалации конфликта и урегулирования кризиса путем переговоров.

