Незнакомец всплыл в истории с бесследным исчезновением Героя России

В Кемерово полиция четвертые сутки ищет пропавшего Героя России Асылханова

Полиция и волонтеры подключились к розыску загадочно исчезнувшего лично награжденного президентом России Владимиром Путиным 23-летнего ветерана спецоперации Героя России Алексея Асылханова. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, Асылханов бесследно исчез по дороге на работу. После окончания службы он устроился в техникум агротехнологии и сервиса. На работу обычно он ездил на личном автомобиле, но в день исчезновения якобы сел в машину к неизвестному мужчине. Вечером того же дня Асылханов перестал выходить на связь.

Сейчас правоохранители проверяют эту информацию.

Ранее сообщалось, что Асылханов загадочно исчез незадолго до годовщины свадьбы.

Герой России Асылханов пропал 3 апреля. Известно, что он оделся, взял сумку и пакет, вышел из квартиры и больше дома не появлялся.