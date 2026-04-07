Определены помогающие поддержать здоровье кишечника и сердца продукты

Front Nutr: Продукты со злаковой клетчаткой улучшают работу кишечника и сердца

Регулярное употребление продуктов со злаковой клетчаткой может снижать риск хронических заболеваний и улучшать работу кишечника. К такому выводу пришли исследователи, проанализировавшие данные последних лет о влиянии готовых завтраков и зерновых волокон на здоровье. Результаты работы опубликованы в Frontiers in Nutrition.

Клетчатка, содержащаяся в злаках, играет ключевую роль в пищеварении и обмене веществ. Однако большинство людей потребляют ее значительно меньше рекомендуемой нормы. Этот «дефицит клетчатки» связывают с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, нарушением уровня сахара в крови и набором лишнего веса.

Анализ показал, что продукты с высоким содержанием зерновых волокон — например, цельнозерновые завтраки или отруби — могут улучшать состав кишечной микробиоты, способствовать чувству насыщения и помогать контролировать массу тела. Кроме того, такие волокна замедляют переваривание пищи и могут снижать уровень глюкозы и холестерина в крови.

Особое внимание исследователи уделяют пшеничным отрубям — одному из самых распространенных источников клетчатки. Они не только улучшают работу кишечника, но и содержат дополнительные растительные соединения, которые могут положительно влиять на обмен веществ и снижать кардиометаболические риски.

Авторы отмечают, что наибольшую пользу получают люди с изначально низким потреблением клетчатки. При этом эффект зависит не только от количества, но и от типа волокон, а также от способа обработки продуктов.

