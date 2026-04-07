Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:22, 7 апреля 2026

Появились подробности о вытолкнувшем из поезда российскую проводницу

СК обвинил в покушении петербуржца, вытолкнувшего проводницу из поезда
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Северо-Западной транспортной прокуратуры

Следователи предъявили обвинение в покушении и угрозе убийством пассажиру из Санкт-Петербурга, который напал на проводницу и вытолкнул ее из поезда во время кратковременной остановки под движущийся состав на соседнем пути. Подробности дорожного инцидента сообщили «Ленте.ру» в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета (СК) России.

По данным ведомства, петербуржец ехал в поезде Челябинск — Санкт-Петербург. Днем 30 марта он находился в состоянии алкогольного опьянения и во время кратковременной стоянки на станции Поназырево захотел выйти из вагона, но проводница ему отказала. Разозлившись, он вытолкнул ее из тамбура скоростного поезда именно в тот момент, когда по соседнему пути на высокой скорости проносился подвижной состав. Проводница упала на щебеночное покрытие междупутья и получила тяжелые травмы, после которых ей придется учиться заново ходить.

Пьяный пассажир вернулся в вагон и напал на начальницу поезда. Он схватил ее и стал душить, угрожая убийством. Вскоре его задержали и передали полиции. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

У пострадавшей проводницы выявили компрессионный перелом позвоночника, перелом лучевой кости правой руки и сотрясение мозга. По прогнозам врачей, пациентке придется лежать как минимум два месяца.

У пострадавшей это был первый самостоятельный рейс. По ее словам, нападавший подошел к ней со спины, когда она наблюдала за проходящим поездом, и толкнул. До инцидента пассажир вел себя нормально, отметила она.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok