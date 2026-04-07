Появились подробности о вытолкнувшем из поезда российскую проводницу

СК обвинил в покушении петербуржца, вытолкнувшего проводницу из поезда

Следователи предъявили обвинение в покушении и угрозе убийством пассажиру из Санкт-Петербурга, который напал на проводницу и вытолкнул ее из поезда во время кратковременной остановки под движущийся состав на соседнем пути. Подробности дорожного инцидента сообщили «Ленте.ру» в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета (СК) России.

По данным ведомства, петербуржец ехал в поезде Челябинск — Санкт-Петербург. Днем 30 марта он находился в состоянии алкогольного опьянения и во время кратковременной стоянки на станции Поназырево захотел выйти из вагона, но проводница ему отказала. Разозлившись, он вытолкнул ее из тамбура скоростного поезда именно в тот момент, когда по соседнему пути на высокой скорости проносился подвижной состав. Проводница упала на щебеночное покрытие междупутья и получила тяжелые травмы, после которых ей придется учиться заново ходить.

Пьяный пассажир вернулся в вагон и напал на начальницу поезда. Он схватил ее и стал душить, угрожая убийством. Вскоре его задержали и передали полиции. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

У пострадавшей проводницы выявили компрессионный перелом позвоночника, перелом лучевой кости правой руки и сотрясение мозга. По прогнозам врачей, пациентке придется лежать как минимум два месяца.

У пострадавшей это был первый самостоятельный рейс. По ее словам, нападавший подошел к ней со спины, когда она наблюдала за проходящим поездом, и толкнул. До инцидента пассажир вел себя нормально, отметила она.