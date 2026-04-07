Президент Ирана выразил готовность отдать жизнь за страну

Президент Ирана Пезешкиан заявил, что готов пожертвовать жизнью ради страны

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что готов пожертвовать жизнью ради защиты Исламской Республики. Об этом он написал в своем аккаунте социальной сети Х.

«К настоящему моменту более 14 миллионов гордых иранцев заявили о своей готовности пожертвовать жизнь для защиты Ирана. Я тоже был и буду жертвовать собой ради Ирана», — подчеркнул он.

Ранее заместитель министра по делам молодежи и спорта Ирана Алиреза Рахими призвал молодых людей сформировать «живую цепь» вокруг электростанций страны на фоне угроз США разрушить эти объекты.

21 марта президент России Владимир Путин в послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.

