Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:05, 7 апреля 2026Мир

Президент Ирана выразил готовность отдать жизнь за страну

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что готов пожертвовать жизнью ради защиты Исламской Республики. Об этом он написал в своем аккаунте социальной сети Х.

«К настоящему моменту более 14 миллионов гордых иранцев заявили о своей готовности пожертвовать жизнь для защиты Ирана. Я тоже был и буду жертвовать собой ради Ирана», — подчеркнул он.

Ранее заместитель министра по делам молодежи и спорта Ирана Алиреза Рахими призвал молодых людей сформировать «живую цепь» вокруг электростанций страны на фоне угроз США разрушить эти объекты.

21 марта президент России Владимир Путин в послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Одна из самых развитых экономик мира не стала покупать нефть у России

    Путин сравнил Трампа с танком

    В Кремле прокомментировали нападение с ножом на учительницу в российской школе

    В Кремле отреагировали на атаку ВСУ по крупному портовому городу в России

    Бывшая невеста Лепса показала на камеру интимный момент с новым возлюбленным

    Названа причина быстрого ослабления защиты кишечника

    Китай разогнал цены на рыбу в России

    Россия начала помогать соседней стране расследовать геноцид

    Орбан рассказал Путину сказку

    Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с вирусом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok