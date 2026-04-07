Путин дал поручения по крупнейшему за сто лет наводнению в Дагестане

Президент России Владимир Путин дал поручения по крупнейшему за сто лет наводнению в Дагестане. Об этом сообщает РИА Новости.

В частности он потребовал оказать необходимую поддержку пострадавшим, а также оперативно реагировать на жалобы столкнувшихся с паводком граждан.

Помимо того, глава государства поручил держать на контроле санитарную обстановку в пострадавших районах и своевременно оказывать медицинскую, а также правовую помощь пострадавшим.

Проливные дожди в Дагестане стали причиной масштабного наводнения. Оно стало крупнейшим по количеству выпавших осадков более чем за 100 лет. Последний раз подобные показатели отмечались в марте 1919 года. В результате стихийного бедствия пострадали более 15 тысяч человек, еще шестерых спасти не удалось.

По последним данным, 76 человек обратились за медицинской помощью с симптомами кишечной инфекции. Из них 34 человека госпитализировали.