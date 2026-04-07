Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:12, 7 апреля 2026

Путин дал поручения по крупнейшему за сто лет наводнению в Дагестане

Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пресс-служба Администрации Президента РФ

Президент России Владимир Путин дал поручения по крупнейшему за сто лет наводнению в Дагестане. Об этом сообщает РИА Новости.

В частности он потребовал оказать необходимую поддержку пострадавшим, а также оперативно реагировать на жалобы столкнувшихся с паводком граждан.

Помимо того, глава государства поручил держать на контроле санитарную обстановку в пострадавших районах и своевременно оказывать медицинскую, а также правовую помощь пострадавшим.

Проливные дожди в Дагестане стали причиной масштабного наводнения. Оно стало крупнейшим по количеству выпавших осадков более чем за 100 лет. Последний раз подобные показатели отмечались в марте 1919 года. В результате стихийного бедствия пострадали более 15 тысяч человек, еще шестерых спасти не удалось.

По последним данным, 76 человек обратились за медицинской помощью с симптомами кишечной инфекции. Из них 34 человека госпитализировали.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok