Раскрыты способы получать больше пользы от ходьбы

Huffington Post: Быстрая ходьба по полчаса в день полезна для здоровья

Быстрая ходьба на 20 процентов снижает риск преждевременной смерти, рассказал терапевт Хусейн Ахмад. Способы получать больше пользы для здоровья от двигательной активности он и его коллеги раскрыли изданию Huffington Post.

Ахмад заявил, что ходить нужно достаточно быстро, чтобы чувствовать тепло и дышать немного тяжелее, но при этом все еще иметь возможность поддерживать беседу. В свою очередь, терапевт Сюзанна Уайли посоветовала ходить под наклоном — такое движение задействует больше мышц и повысит частоту сердечных сокращений по сравнению с ходьбой по ровной поверхности. Кроме того, считает антрополог Арран Дэвис, ходьба будет полезнее в компании друзей. По его словам, социальная поддержка поможет отсрочить усталость.

Наконец, издание привело рекомендацию Национальной службы здравоохранения Великобритании, которая предписывает уделять 20-30 минут в день двигательной активности умеренной интенсивности. Из исследования 2023 года стало известно, что быстрая ходьба в течение получаса в день в течение пяти дней может снизить риск ряда возрастных заболеваний — например, у женщин в постменопаузе получасовая прогулка в день на 40 процентов снижает риск перелома тазобедренного сустава.

