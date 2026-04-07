16:33, 7 апреля 2026

Россиянам назвали допустимое количество яиц на Пасху

Эндокринолог Одерий: Яйца в большом количестве могут вызывать тяжесть и вздутие
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: A. Aleksandravicius / Shutterstock / Fotodom

Врач-эндокринолог Анна Одерий рассказала, сколько яиц можно съесть на Пасху без вреда для здоровья. Это количество она назвала в разговоре с «Газетой.Ru».

По словам врача, раньше считалось, что яйца повышают уровень холестерина, поэтому съедать больше двух не советовали. Теперь рекомендации изменились и жесткие ограничения суточной нормы отменили. Тем не менее, по словам Одерий, это не значит, что можно есть яйца в любом количестве без ограничений.

«Яйца — это белок и жир. В большом количестве, особенно за один прием пищи, они могут вызывать тяжесть, вздутие и дискомфорт», — сообщила специалистка. Она уточнила, что за один раз допустимо съесть одно-три яйца с учетом другой пищи. Если съесть больше — пять-семь — могут возникнуть неприятные ощущения со стороны желудочно-кишечного тракта.

Врач добавила, что большое количество яиц может быть опасно для людей с заболеваниями почек, печени и нарушением липидного обмена. При этом она подчеркнула, что для хорошего самочувствия важно не точное количество яиц, а общий объем еды за день, сочетание продуктов, режим питания и скорость приема пищи.

Ранее доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева рассказала, сколько кулича можно съесть без вреда для здоровья. По ее словам, лучше есть угощение в первой половине дня и не более 150 граммов.

