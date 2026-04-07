Российский «Омич» массово поставили в войска

«Известия»: Российский НРТК «Омич» начали массово поставлять в войска

Российский наземный робототехнический комплекс (НРТК) «Омич» начали массово поставлять в войска. Об этом сообщает газета «Известия».

НРТК, направляемый в зону специальной военной операции (СВО), может выступать как управляемым дистанционным дроном, так и пилотируемым вездеходом. «Его характеристики позволяют везти порядка 400 килограммов, но максимально — до 700 килограммов. А в прицепе еще до 500 килограммов, если объем груза где-то кубометр», — сказал старший инструктор беспилотных систем с позывным Кочевник.

В движение «Омич» приводится электродвигателем, обеспечивающим комплексу низкий уровень шума. Скорость НРТК в экономичном режиме — около 18 километров в час. В таком режиме «Омич» без подзарядки и с полной нагрузкой в условиях бездорожья может проехать около 19 километров.

Ранее Telegram-канал НРТК заметил, что появилось видео испытаний российского модуля минометного вооружения «Багульник-82» на шасси НРТК «Курьер».