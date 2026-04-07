Российский вице-губернатор отказался от поместья за миллиард рублей

Вице-губернатор Кубани Коробка отказался от права на поместье за 1 млрд рублей

Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка отказался от права на поместье, построенное за один миллиард рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.

Как уточняет РИА Новости, роскошная усадьба была оформлена на подконтрольное лицо. Ее стоимость оценивается в миллиарды рублей. Во время обыска в его поместье нашли большие суммы наличных денег — 4 миллиона долларов, 7 миллионов евро и 31 миллион рублей.

Андрей Коробка обвиняется в хищении 150 миллионов рублей путем мошенничества. Во вторник, 7 апреля, Ленинский районный суд Краснодара рассматривает иск Генеральной прокуратуры России об обращении имущества его семьи в размере 10 миллиардов рублей в доход государства. Генпрокуратура также требует отстранить чиновника от должности.

Вице-губернатора Кубани уже отправили под стражу.

