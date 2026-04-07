Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:47, 7 апреля 2026

Союзник США одним словом описал угрозы Трампа в адрес Ирана

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evan Vucci / Reuters

Угрозы президента США Дональда Трампа уничтожить мосты и электростанции в Иране бесполезны, поскольку необходимо найти возможности для деэскалации конфликта. Об этом заявил премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Люксон, его слова приводит Stuff.

«Да, послушайте, я думаю, это бесполезно… суть в том, что нужно сосредоточиться на том, чтобы этот конфликт не разрастался дальше. Крайне важно, чтобы США и Иран нашли способ деэскалации ситуации. Именно это абсолютно необходимо для всего мира, и, конечно же, для нас в Новой Зеландии. Эти угрозы бесполезны, потому что дальнейшие военные действия не нужны», — подчеркнул политик.

При этом Люксон ушел от прямого ответа на вопрос, можно ли расценивать заявления главы Белого дома как угрозы потенциальных военных преступлений. Он лишь подчеркнул, что Новая Зеландия ожидает соблюдения международного права всеми сторонами конфликта.

5 апреля Трамп нецензурно обратился к руководству Ирана, призвав открыть «чертов пролив». Он также пригрозил Тегерану мощными ударами по энергетическим объектам и мостам.

31 марта российский лидер Владимир Путин поговорил с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Лидеры стран «выразили серьезную озабоченность продолжающейся деградацией военно-политической обстановки на Ближнем Востоке».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok