Суд определил судьбу имущества российского вице-губернатора на 10 миллиардов рублей

Суд изъял имущество вице-губернатора Кубани Коробки на 10 млрд рублей в доход РФ

Ленинский районный суд Краснодара удовлетворил антикоррупционный иск Генпрокуратуры России об изъятии имущества стоимостью 10 миллиардов рублей, собственником которого были вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка и его семья. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Активы чиновника перешли в доход государства. Суд счел доказанными факты нарушения им антикоррупционного законодательства. Ему вменяются незаконная аренда, сокрытие активов, вывод земель из сельхозоборота, нецелевое финансирование, личное использование земель.

У Коробки конфисковали 135 земельных участков общей площадью 1,8 тысячи гектаров, 114 жилых и нежилых помещений общей площадью более 130 тысяч квадратных метров, 100 процентов долей в 12 коммерческих компаниях, право аренды на 12,5 тысячи гектаров плодородных земель. Кроме того, казне России переданы все денежные средства Коробки и связанных с ним граждан, обнаруженных наличными, на банковских счетах, в банковских ячейках, металлических счетах, ценные бумаги, цифровые финансовые активы, цифровая валюта, драгоценности и предметы роскоши.

Коробка освобожден от занимаемой должности в связи с утратой доверия. Досрочно прекращены полномочия депутата Совета Первореченского сельского поселения Динского района Григория Коробки, депутатов Совета депутатов Динского района Юрия Ильченко и Ярослава Пелихова.

Ранее сообщалось, что в поместье Андрея Коробки нашли 7 миллионов евро, 4 миллиона долларов и 31 миллион рублей.