Силовые структуры
20:00, 7 апреля 2026

Суд определил судьбу имущества российского вице-губернатора на 10 миллиардов рублей

Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Ленинский районный суд Краснодара удовлетворил антикоррупционный иск Генпрокуратуры России об изъятии имущества стоимостью 10 миллиардов рублей, собственником которого были вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка и его семья. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Активы чиновника перешли в доход государства. Суд счел доказанными факты нарушения им антикоррупционного законодательства. Ему вменяются незаконная аренда, сокрытие активов, вывод земель из сельхозоборота, нецелевое финансирование, личное использование земель.

У Коробки конфисковали 135 земельных участков общей площадью 1,8 тысячи гектаров, 114 жилых и нежилых помещений общей площадью более 130 тысяч квадратных метров, 100 процентов долей в 12 коммерческих компаниях, право аренды на 12,5 тысячи гектаров плодородных земель. Кроме того, казне России переданы все денежные средства Коробки и связанных с ним граждан, обнаруженных наличными, на банковских счетах, в банковских ячейках, металлических счетах, ценные бумаги, цифровые финансовые активы, цифровая валюта, драгоценности и предметы роскоши.

Коробка освобожден от занимаемой должности в связи с утратой доверия. Досрочно прекращены полномочия депутата Совета Первореченского сельского поселения Динского района Григория Коробки, депутатов Совета депутатов Динского района Юрия Ильченко и Ярослава Пелихова.

Ранее сообщалось, что в поместье Андрея Коробки нашли 7 миллионов евро, 4 миллиона долларов и 31 миллион рублей.

    Последние новости

    На Ближнем Востоке начали готовиться к скорому апокалипсису в Иране

    Депутат Рады увидел украинский след в попытке подрыва газопровода в Сербии

    Рыбак нашел на пляже снаряд времен Первой мировой войны

    Россия и КНР наложили вето на проект резолюции СБ ООН по Ормузскому проливу

    Бывший замглавы Минтранса России покупал серьги Van Cleef и браслет Tiffany

    61-летняя Моника Беллуччи в откровенном образе снялась для журнала

    Россиянин описал трущобы на Филиппинах фразой «жизнь на дне»

    Названа важная ошибка США в конфликте против Ирана

    Переживший инсульт Белоголовцев рассказал о своем состоянии

    В Госдуме раскрыли будущее МКС

    Все новости
