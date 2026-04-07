22:23, 7 апреля 2026

У экс-замглавы Минтранса захотели забрать 15 иномарок

У экс-замглавы Минтранса Семенова захотели забрать 15 иномарок
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Генеральная прокуратура России подала иск об обращении в доход государства имущества бывшего заместителя министра транспорта Алексея Семенова и связанных с ним лиц на сумму более шести миллиардов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказал собеседник агентства, у Семенова и связанных с ним лиц просят изъять 15 иномарок, включая автомобили представительского класса: Cadillac Escalade 2022 года выпуска (стоимость от 8,3 до 25 миллионов рублей), BMW X7 2021 года (от 5 до 13 миллионов рублей), два Porsche Cayenne 2019 года (от 4,9 до 9,4 миллиона рублей), мотоцикл Harley Davidson, а также яхту за 7 миллионов рублей, зарегистрированную на брата Семенова.

Кроме того, надзорное ведомство требует обратить в доход государства более 25 земельных участков и жилых помещений в Москве, Подмосковье и Сочи — среди них квартира площадью более 194 квадратных метров в столице, жилое помещение на 341 «квадрат», дом на 373 квадратных метра и земельные участки на 20 тысяч и 21 тысячу квадратных метров в Подмосковье.

Также по иску хотят изъять 42 нежилых здания и помещения, расположенных в Москве, Подмосковье и Ялте, в том числе помещения площадью 501,5 квадратного метра в столице, 107,2 «квадрата» в Ялте и здание площадью почти 50 квадратных метров в Московской области. Помимо этого, Генпрокуратура требует изъять более 25 машино-мест в Москве и Подмосковье.

Ранее сообщалось, что в поместье вице-губернатора Кубани Андрея Коробки нашли 7 миллионов евро, 4 миллиона долларов и 31 миллион рублей.

    Последние новости

    В США жестко отреагировали на вето России и Китая по Ормузскому проливу

    Захарова ответила на слова Гутерриша о страданиях гражданских

    Трамп ознакомился с предложением Пакистана по перемирию с Ираном

    В словах Трампа об уничтожении Ирана заметили странный сигнал

    На израильском телевидении запустили обратный отсчет до истечения срока ультиматума Трампа

    В Италии заявили о риске ядерной войны из-за конфликта с Ираном

    Макрон проведет экстренное заседание из-за угроз США в адрес Ирана

    Карлсон обратился к военным США с просьбой на фоне скандала с Трампом

    Стоимость российской нефти взлетела до максимума за 13 лет

    Пакистан обратился с просьбой к Трампу по поводу Ирана

    Все новости
