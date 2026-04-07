В Госдуме раскрыли будущее МКС

На смену МКС придет Российская орбитальная станция (РОС)

Председатель Госдумы по экономической политике Максим Топилин рассказал, какое будущее ждет Международную космическую станцию (МКС). Его цитируют «Известия».

По его словам, в ближайшие годы на смену МКС должна прийти Российская орбитальная станция (РОС) — именно ее создание является ключевой задачей Роскосмоса.

«В ближайшие годы РОС должна прийти на смену МКС. Это тоже рабочие планы, но для этого не потребуется законодательное обеспечение. Это рабочие моменты, это просто программа, по которой работает "Роскосмос"», — отметил Топилин.

Несмотря на фокус на национальном проекте, отметил Топилин, Россия продолжает выполнять текущие обязательства на МКС.

Первый модуль РОС планируется запустить в 2028 году, а Международную космическую станцию завершат сводить с околоземной орбиты в 2030-м.