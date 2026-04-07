В Кремле отреагировали на атаку ВСУ по крупному портовому городу в России

Песков: Атака ВСУ по объекту КТК в Новороссийске — не первая попытка удара

Атака ВСУ по объекту международной нефтетранспортной компании «Каспийский трубопроводный консорциум» (КТК) в Новороссийске — не первая попытка удара по этой инфраструктуре. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«То, что удары имели место, это очевидно. Здесь, конечно, главным первоисточником являются наши военные, которые сделали соответствующее заявление», — сказал он.

Представитель Кремля также отметил, что этот международный трубопровод уже неоднократно страдал от ударов ВСУ.

Об атаке на портовый город стало известно ранее 6 апреля. По последним данным, пострадали 10 человек. Сообщалось, что один из беспилотников упал на жилой дом. По данным Минобороны, после ударов загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами. Помимо того, повреждения получил трубопровод выносного причального устройства и сливо-наливной причал.