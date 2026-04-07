16:21, 7 апреля 2026Россия

В России высказали пожелание об ударе «Орешником» по Украине

Военблогер Живов: Надеюсь, по Украине ударят «Орешником» с боевой частью
Марк Леонов
Марк Леонов

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Военблогер Алексей Живов высказал надежду, что по Украине ударят ракетами «Орешник» с боевой частью. Это пожелание он высказал в Telegram.

Как отметил Живов, по его информации, в украинских СМИ расходятся сообщения о возможном ударе этой гиперзвуковой баллистической ракетой средней дальности и он надеется на полноценное применение комплекса. Ранее Россия в ходе специальной военной операции использовала ракету исключительно в виде «болванки».

Украинские ресурсы пишут, что Россия готовит удар «Орешником». Если слухи верны, надеюсь в этот раз зарядят боевой частью

Алексей Живов

Последнее на данный момент применение «Орешника» состоялось в ночь на 9 января 2026 года. Тогда российские войска поразили при помощи комплекса Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. Мэр западноукраинского города Андрей Садовой заявил об ужасных последствиях удара для критической инфраструктуры Украины.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что Украина давно заслужила удар ракетным комплексом «Орешник».

    Последние новости

    Арестован краснодарский вице-губернатор Коробка. У него нашли поместье с храмом и миллионы долларов, евро и рублей наличными

    Канье Уэсту запретили въезд в Великобританию

    Известный российский блогер раскрыл последствия признания иноагентом

    Вероятность применения ядерного оружия в иранском конфликте оценили

    Миру предсказали дефицит важного материала

    Назван размер выплат оставшимся без Олимпиады российским спортсменам

    На вооружении Киева заметили «танк-дикобраз» на базе Leopard

    9-летний сочинец побил мировой рекорд по набиванию теннисного мяча

    Герой России бесследно исчез в военном городке. Он был мобилизован на СВО, громил отряды ВСУ и получил медали лично от Путина

    Российским заключенным пообещали яйца и масло

    Все новости
