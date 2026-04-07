В России высказали пожелание об ударе «Орешником» по Украине

Военблогер Живов: Надеюсь, по Украине ударят «Орешником» с боевой частью

Военблогер Алексей Живов высказал надежду, что по Украине ударят ракетами «Орешник» с боевой частью. Это пожелание он высказал в Telegram.

Как отметил Живов, по его информации, в украинских СМИ расходятся сообщения о возможном ударе этой гиперзвуковой баллистической ракетой средней дальности и он надеется на полноценное применение комплекса. Ранее Россия в ходе специальной военной операции использовала ракету исключительно в виде «болванки».

Украинские ресурсы пишут, что Россия готовит удар «Орешником». Если слухи верны, надеюсь в этот раз зарядят боевой частью Алексей Живов

Последнее на данный момент применение «Орешника» состоялось в ночь на 9 января 2026 года. Тогда российские войска поразили при помощи комплекса Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. Мэр западноукраинского города Андрей Садовой заявил об ужасных последствиях удара для критической инфраструктуры Украины.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что Украина давно заслужила удар ракетным комплексом «Орешник».