13:53, 7 апреля 2026Россия

В России заявили о конкретном ответе на удары ВСУ по России через страны НАТО

Чепа: Предупреждение МИД РФ странам Балтии по дронам ВСУ должно стать последним
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Предупреждение официального представителя МИД России Марии Захаровой странам Балтии по поводу дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пролетают через их воздушное пространство, должно стать последним, после чего последует конкретный ответ со стороны Москвы. Об этом заявил депутат Госдумы Алексей Чепа в беседе с «Газетой.Ru».

В качестве конкретных мер парламентарий назвал уничтожение дронов ВСУ над территорией стран НАТО, которые их пропускают для ударов по России.

«Поверьте, это вызовет такой шум в этих странах, что для людей, принимающих такие решения о разрешении пролетов, это будет иметь очень серьезные для них последствия. Это 100 процентов», — обозначил Чепа.

По его словам, Россия может применить и другие ответные меры — в частности, «в допустимом объеме совершать блокировки» против стран Балтии. О каких именно блокировках идет речь, он не уточнил.

Ранее сообщалось, что Россия сделала предупреждение странам Прибалтики из-за украинских дронов. После этого заявления число сбитых в ночь на 7 апреля над Ленинградской областью беспилотников превысило два десятка. Российский военкор Александр Коц, в свою очередь, заявил, что реальный ответ на эти действия может быть только военным.

