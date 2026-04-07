13:22, 7 апреля 2026Спорт

В США появился «сладкий» Овечкин

Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Danny Wild / Imagn Images / Reuters

В США создали скульптуру российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина из маршмеллоу. Об этом сообщает RMNB.

Объект был сделан во время творческого конкурса PEEPshow в Вестминстере и получил название «Великий Пип». Скульптура изображает Овечкина в полной амуниции. Отмечается, что для создания композиции скульпторы использовали более двух тысяч маршмеллоу.

1 апреля Овечкин приблизился к рекорду Уэйна Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф. Теперь их отделяет девять шайб. В апреле 2025-го россиянин побил Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ.

Контракт 40-летнего Овечкина с «Вашингтоном» истекает в июне этого года. Он играет за команду с 2005-го.

    Последние новости

    Иран атаковал американскую авианосную группу «Авраам Линкольн»

    Еще в одной стране резко упала добыча газа из-за войны в Иране

    Стали известны подробности платы за проход через Ормузский пролив

    Выгоду от банковского вклада и сдачи квартиры в аренду сравнили

    Российская пловчиха попала в ДТП во Франции

    Рэпера Offset ранили в перестрелке во Флориде

    Samsung снова скопирует Apple

    Раскрыты личности напавших на консульство Израиля в Стамбуле

    Пассажиры запаниковали во время рейса из-за загадочного пара в кабине пилотов

    Россиянам напомнили о штрафах за испачканную собакой машину

    Все новости
