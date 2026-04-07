09:29, 7 апреля 2026

Врач развеял самые распространенные мифы о женском теле

Врач Хан: Целлюлит встречается у большинства женщин и не является отклонением
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: DenisProduction.com / Shutterstock / Fotodom

Врач общей практики Амир Хан перечислил самые распространенные мифы о женском теле и предупредил об их вреде для самооценки. Его слова приводит издание Bristol Live.

По словам специалиста, многие представления о внешности навязаны индустрией красоты и не имеют научного основания. В частности, он отметил, что старение является естественным процессом, а не проблемой, которую нужно исправлять. Тем не менее рынок антивозрастных средств продолжает расти, формируя у женщин страх перед возрастными изменениями.

Материалы по теме:
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022
«Возраст максимальной свободы» Как подготовиться к менопаузе и пережить ее без проблем для здоровья и психики
«Возраст максимальной свободы»Как подготовиться к менопаузе и пережить ее без проблем для здоровья и психики
16 февраля 2023

Также Хан развеял мифы о гигиене и несовершенствах тела. Он напомнил, что волосы на теле выполняют защитные функции, а такие особенности, как целлюлит или растяжки, встречаются у большинства женщин и не являются отклонением.

Кроме того, врач опроверг распространенное мнение, что существует единственный идеальный тип фигуры или необходимость всегда выглядеть безупречно. Он подчеркнул, что фильтры и обработка изображений искажают реальность и усиливают давление на женщин. «Поры на коже — это нормально, а стремление к идеалу часто навязано и необязательно», — пояснил Амир Хан.

Ранее гастроэнтеролог Триша Пашрича рассказала о правилах гигиены после дефекации. Она призвала пользоваться двухслойной туалетной бумагой, избегая трения и соскабливания.

    Объявлено о смерти учительницы после нападения российского подростка

    ЦАХАЛ предупредил иранцев об опасности поездок на поездах

    Раскрыты детали о ноже напавшего на учительницу российского школьника

    Туристы с детьми на скорости были выкинуты из надувной ватрушки на берег и попали на видео

    На Украине приготовились к удару «Орешника»

    24-летний хоккеист починил выбитый на Олимпиаде зуб

    Россиянам напомнили о компенсации за испорченную реагентами обувь

    ЕС столкнулся с системным параличом

    Врач развеял самые распространенные мифы о женском теле

    Появились подробности о не выжившей после нападения школьника российской учительнице

