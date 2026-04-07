Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:24, 7 апреля 2026

В России отреагировали на слова Трампа о выходе США из НАТО

Депутат Чепа увидел предпосылки к развалу НАТО и Евросоюза
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Слова президента США Дональда Трампа о выходе из НАТО — это во многом блеф и популизм, считает первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа. Реакцией он поделился с «Лентой.ру».

Ранее Трамп заявил, что распрощался с НАТО. Причиной разрыва, по его словам, якобы стала реакция стран альянса на желание США контролировать Гренландию.

«Мы знаем, что очень много высказываний Трампа эмоциональны, но хочется сказать, что чаще и чаще об этом говорят, о ненадобности США участия в этом союзе, что они не хотят финансировать его больше, и это беспокоит и страшно нервирует европейцев. Вода, как говорят, потихоньку точит камень, и это серьезные предпосылки к развалу как НАТО, так и Евросоюза», — полагает депутат. Он добавил, что подобными высказываниями глава Белого дома пытается надавить на своих европейских партнеров.

До этого президент России Владимир Путин напомнил о том, что у Дании есть опыт продажи своих территорий Соединенным Штатам. Он также подчеркнул, что Дания всегда относилась к Гренландии «довольно жестко, как к колонии».

Ранее глава США резко высказался о НАТО, заявив, что Штаты не нуждаются в альянсе. Американский лидер подчеркнул, что он был очень разочарован тем фактом, что страны альянса не стали помогать США в операции против Ирана. Он назвал это «пятном, которое никогда не исчезнет».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok