В России отреагировали на слова Трампа о выходе США из НАТО

Депутат Чепа увидел предпосылки к развалу НАТО и Евросоюза

Слова президента США Дональда Трампа о выходе из НАТО — это во многом блеф и популизм, считает первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа. Реакцией он поделился с «Лентой.ру».

Ранее Трамп заявил, что распрощался с НАТО. Причиной разрыва, по его словам, якобы стала реакция стран альянса на желание США контролировать Гренландию.

«Мы знаем, что очень много высказываний Трампа эмоциональны, но хочется сказать, что чаще и чаще об этом говорят, о ненадобности США участия в этом союзе, что они не хотят финансировать его больше, и это беспокоит и страшно нервирует европейцев. Вода, как говорят, потихоньку точит камень, и это серьезные предпосылки к развалу как НАТО, так и Евросоюза», — полагает депутат. Он добавил, что подобными высказываниями глава Белого дома пытается надавить на своих европейских партнеров.

До этого президент России Владимир Путин напомнил о том, что у Дании есть опыт продажи своих территорий Соединенным Штатам. Он также подчеркнул, что Дания всегда относилась к Гренландии «довольно жестко, как к колонии».

Ранее глава США резко высказался о НАТО, заявив, что Штаты не нуждаются в альянсе. Американский лидер подчеркнул, что он был очень разочарован тем фактом, что страны альянса не стали помогать США в операции против Ирана. Он назвал это «пятном, которое никогда не исчезнет».

