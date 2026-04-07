Задержание бывшего заммэра российского города связали с многоквартирным домом

Экс-замглавы Челябинска Астахов стал фигурантом дела о злоупотреблениях

Бывший заместитель главы Челябинска Александр Астахов стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает ТАСС.

По данным следствия, в 2022 году он совершал неправомерное и неэффективное использование бюджетных денег, выделенных на аварийно-восстановительные работы в многоквартирном доме на улице Мира. Ущерб от его действий оценен в 20 миллионов рублей.

Астахова задержали 28 марта в связи с расследованием махинаций в МУП «ПОВВ». Он до 2011 года работал управляющим делами городской думы Челябинска. Затем восемь лет занимал пост замдиректора ФГБУ «Управление по эксплуатации зданий в Северо-Западном федеральном округе» Управления делами президента РФ.

В деле также фигурирует глава управления ЖКХ Вадим Храмцов.