Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:53, 7 апреля 2026

Задержание бывшего заммэра российского города связали с многоквартирным домом

Экс-замглавы Челябинска Астахов стал фигурантом дела о злоупотреблениях
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Бывший заместитель главы Челябинска Александр Астахов стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает ТАСС.

По данным следствия, в 2022 году он совершал неправомерное и неэффективное использование бюджетных денег, выделенных на аварийно-восстановительные работы в многоквартирном доме на улице Мира. Ущерб от его действий оценен в 20 миллионов рублей.

Астахова задержали 28 марта в связи с расследованием махинаций в МУП «ПОВВ». Он до 2011 года работал управляющим делами городской думы Челябинска. Затем восемь лет занимал пост замдиректора ФГБУ «Управление по эксплуатации зданий в Северо-Западном федеральном округе» Управления делами президента РФ.

В деле также фигурирует глава управления ЖКХ Вадим Храмцов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok