15:41, 8 апреля 2026Экономика

Агрессивные ондатры начали нападать на жителей российского города

Агрессивные ондатры напугали жителей Благовещенска
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Агрессивные ондатры напугали жителей Благовещенска, сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Грызуны уже успели укусить двух детей. Животные поселились около плотины, и, по словам местных жителей, ведут себя агрессивно.

Специалисты объясняют такое поведение защитой своей территории и советуют обходить жилище этих грызунов стороной и не пытаться их кормить.

Ранее жители Санкт-Петербурга начали замечать в городе гадюк. Четырех змей заметили в Приморском районе рядом с Юнтоловским заказником. При этом петербуржцы не сильно переживают из-за этих встреч, поскольку до этого им доводилось встречаться с кабанами, бегающими по дорогам.

В Москве тем временем появились домики для летучих мышей (дуплянки). Их развесили в нацпарке «Лосиный остров».

