Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
16:35, 8 апреля 2026

Бывший футболист «Локомотива» назвал преимущества Белграда перед Москвой

Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Бывший футболист «Локомотива» Наир Тикнизян, ныне выступающий за «Црвену Звезду», назвал преимущества Белграда перед Москвой. Его цитирует Metaratings.

Футболист заявил, что в сербской столице меньше пробок, чище воздух и спокойнее ритм жизни. Он отметил удобство пеших прогулок и развитую инфраструктуру без стресса жизни в мегаполисе. Тикнизян подчеркнул доступность транспорта, рынков и кафе в Белграде — все рядом, без суеты. Москва же, по его словам, перегружена.

Ранее Тикнизян рассказал, что получает 600 тысяч евро в год чистыми. При этом защитник признался, что после «Локомотива» его зарплата снизилась, в московском клубе он получал 750 тысяч евро в год.

Тикнизян перешел в «Црвену Звезду» из «Локомотива» в июне 2025 года. В сентябре футболист получил сербское гражданство.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский на фоне прекращения огня на Ближнем Востоке сделал России предложение. Что ответили в Москве?

    Шеф Пентагона двумя словами описал состояние верховного лидера Ирана

    Российский военный медик привела данные о применении ВСУ запрещенных боеприпасов

    Врач рассказал о способе не пропустить развитие деменции

    Полиция нашла украденный сто лет назад ценный манускрипт благодаря онлайн-объявлению

    В МИД отреагировали на заявление Трампа об отправке оружия протестующим в Иране

    Бывший футболист «Локомотива» назвал преимущества Белграда перед Москвой

    Выручка России от продажи нефти взлетела до максимума

    Названы стремительно разрушающие пломбы продукты

    Раскрыта глобальная опасность засухи для здоровья людей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok