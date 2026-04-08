Фетисов рассказал о новой цели Овечкина в карьере

Депутат Фетисов заявил, что Овечкин должен играть дальше ради рекорда в НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов рассказал о новой цели российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина в карьере. Его слова приводит РИА Новости.

Фетисов убежден, что 40-летний Овечкин должен играть дальше, чтобы побить рекорд канадца Уэйна Гретцки по сумме голов в регулярных чемпионатах и плей-офф НХЛ. »Это будет ориентир на 100 лет вперед — стоит потерпеть ради такого», — посчитал он.

1 апреля Овечкин приблизился к рекорду Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф. Теперь их отделяет девять шайб. В апреле 2025-го россиянин побил Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ.

Контракт 40-летнего Овечкина с «Вашингтоном» истекает в июне этого года. Он играет за команду с 2005-го.