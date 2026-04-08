Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
12:53, 8 апреля 2026Спорт

Фетисов рассказал о новой цели Овечкина в карьере

Депутат Фетисов заявил, что Овечкин должен играть дальше ради рекорда в НХЛ
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов рассказал о новой цели российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина в карьере. Его слова приводит РИА Новости.

Фетисов убежден, что 40-летний Овечкин должен играть дальше, чтобы побить рекорд канадца Уэйна Гретцки по сумме голов в регулярных чемпионатах и плей-офф НХЛ. »Это будет ориентир на 100 лет вперед — стоит потерпеть ради такого», — посчитал он.

1 апреля Овечкин приблизился к рекорду Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф. Теперь их отделяет девять шайб. В апреле 2025-го россиянин побил Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ.

Контракт 40-летнего Овечкина с «Вашингтоном» истекает в июне этого года. Он играет за команду с 2005-го.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о жестком разговоре Путина с Пашиняном в Кремле

    Стали известны новые детали предстоящего бала Met Gala

    Депутат рассказал о вопиющем случае с отказом в выплате вдове российского бойца

    Жители российского города пожаловались на массовые падения при попытке выйти на улицу

    В Тегеране подожгли флаги США и Израиля

    Определен наиболее полезный способ употребления фруктов

    В России высказались о возобновлении трехсторонних переговоров по Украине

    GAC готовит новый флагманский кроссовер для россиян

    Две страны Персидского залива заявили об атаках Ирана после перемирия

    Вэнс раскритиковал европейских лидеров за позицию по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok