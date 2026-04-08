Глава ФИФА отреагировал на смерть тренера Луческу

Глава ФИФА Инфантино выразил соболезнования в связи со смертью тренера Луческу

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино выразил соболезнования в связи со смертью бывшего тренера сборной Румынии Мирчи Луческу. Публикация доступна на его странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Инфантино назвал Луческу великим человеком, который жил футболом. «Мое сердце и мысли мирового футбольного сообщества обращены к его семье, друзьям и всем остальным, кто его знал. Покойся с миром», — написал глава ФИФА.

О смерти Луческу стало известно 7 апреля. Тренеру было 80 лет.

Румынский тренер тренировал «Зенит» в сезоне-2016/2017. Кроме того, он 12 лет работал с донецким «Шахтером», который привел к победе в Кубке УЕФА в 2009 году.