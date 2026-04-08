Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
10:24, 8 апреля 2026Спорт

Глава ФИФА отреагировал на смерть тренера Луческу

Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Джанни Инфантино. Фото: Benoit Tessier / Reuters

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино выразил соболезнования в связи со смертью бывшего тренера сборной Румынии Мирчи Луческу. Публикация доступна на его странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Инфантино назвал Луческу великим человеком, который жил футболом. «Мое сердце и мысли мирового футбольного сообщества обращены к его семье, друзьям и всем остальным, кто его знал. Покойся с миром», — написал глава ФИФА.

О смерти Луческу стало известно 7 апреля. Тренеру было 80 лет.

Румынский тренер тренировал «Зенит» в сезоне-2016/2017. Кроме того, он 12 лет работал с донецким «Шахтером», который привел к победе в Кубке УЕФА в 2009 году.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Согласие на обогащение урана и отмена санкций. На что мог пойти Трамп, чтобы заключить двухнедельное перемирие с Ираном?

    МИД России выступил с пожеланием по Ближнему Востоку

    Савичева упрекнула Гагарину в плохом отношении к «Фабрике звезд»

    Россиян предупредили о рисках поздней замены шин

    Россияне стали массово избавляться от домов в районе пропажи семьи Усольцевых

    Сирийца посадили за популярных в арабских странах российских краснокнижных птиц

    Раскрыты главы делегаций США и Ирана на мирных переговорах

    Назван фаворит матча Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком»

    Описан ход боев у российского приграничья

    Назван самый популярный у россиян автомобиль С-класса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok