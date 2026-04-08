Людям старше 60 лет подсказали удобные позы для секса

В зрелом возрасте интимная близость меняется, считают сексологи Лоуренс Сигел и Джесси Кан. Позы, которые помогают приспособиться к этим изменениям, они назвали изданию HuffPost.

По словам Кан, после 60 лет секс в миссионерской позе становится некомфортным из-за сильного давления на спину партнерши. Чтобы решить проблему, она посоветовала лечь на край кровати, подложить под поясницу подушку и поднять ноги. Партнеру при этом нужно встать на пол у края кровати, что, по словам Кан, позволяет уменьшить нагрузку на бедра.

Еще одним хорошим вариантом Сигел назвал позу «69», так как она не требует больших усилий. Также, по его мнению, стоит попробовать позицию «лежащий полицейский». В этом положении партнерша лежит на животе, подложив под бедра подушку, а партнер находится сзади. «Эта поза позволяет попасть в точку G, а также контролировать глубину проникновения», — отметил Сигел.

