Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
08:30, 8 апреля 2026

Людям старше 60 лет подсказали удобные позы для секса

Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

В зрелом возрасте интимная близость меняется, считают сексологи Лоуренс Сигел и Джесси Кан. Позы, которые помогают приспособиться к этим изменениям, они назвали изданию HuffPost.

По словам Кан, после 60 лет секс в миссионерской позе становится некомфортным из-за сильного давления на спину партнерши. Чтобы решить проблему, она посоветовала лечь на край кровати, подложить под поясницу подушку и поднять ноги. Партнеру при этом нужно встать на пол у края кровати, что, по словам Кан, позволяет уменьшить нагрузку на бедра.

Еще одним хорошим вариантом Сигел назвал позу «69», так как она не требует больших усилий. Также, по его мнению, стоит попробовать позицию «лежащий полицейский». В этом положении партнерша лежит на животе, подложив под бедра подушку, а партнер находится сзади. «Эта поза позволяет попасть в точку G, а также контролировать глубину проникновения», — отметил Сигел.

Ранее пользователи Reddit вспомнили о самых неловких и смешных случаях, произошедших с ними во время секса. Один из пользователей рассказал, как его жена случайно чихнула во время полового акта и это привело к неожиданному результату.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok